Hitno zatvoren aerodrom u Briselu: Obustavljeni svi letovi zbog nepoznatog drona

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Zatvoren aerodrom u Briselu zbog nepoznatog drona.

Hitno zatvoren aerodrom u Briselu Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Večeras je privremeno zatvoren aerodrom u Briselu u Belgiji zbog nepoznatog drona, piše "Rojters". Prema riječima portparola aerodroma, privremeno su obustavljeni i dolazni i odlazni letovi.

Nije poznato koliko će aerodrom biti zatvoren. Pored briselskog aerodroma, zatvoren je i aerodrom u Liježu.

Da podsjetimo, ovo nije prvi put da se dešava ovakav incident u Evropi. U septembru ove godine bili su zatvoreni aerodromi u Oslu i u Kopenhagenu iz istih razloga.

Tagovi

Brisel aerodrom zatvaranje

