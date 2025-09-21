Nastavlja se haos u Briselu: Otkazana i preusmjerena 44 leta

Na međunarodnom aerodromu u Briselu od jutros je otkazano je ili preusmjereno 44 od 257 planiranih letova, objavila je novinska agencija Belga.
Portparol aerodroma rekao je da je trenutno, zbog sajber napada na eksternog dobavljača usluga, otkazano 38 letova, a šest je preusmjereno.
Iz Aerodroma u Briselu juče je saopšteno da je otkazana polovina letova zbog sajber napada koji je potpuno poremetio sisteme za prijavu i ukrcavanje putnika.
Uprava Aerodroma je upozorila da će "red letenja takođe biti značajno pogođen i danas", zbog sajber napada čije posljedice još nisu otklonjene, što će rezultirati kašnjenjima i otkazivanjem letova.
Uprava aerodroma pozvala je svo raspoloživo osoblje da ručno sprovede procedure prijave i ukrcavanja.
Sajber napad koji se dogodio 19. septembra bio je usmjeren na američku kompaniju za avijaciju i odbrambenu tehnologiju "Kolins aerospejs", koja pruža sisteme za prijavu i ukrcavanje putnika na evropskim aerodromima, uključujući u Briselu, Berlinu i Londonu.
