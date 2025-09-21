Nastavlja se haos u Briselu: Otkazana i preusmjerena 44 leta

Na međunarodnom aerodromu u Briselu od jutros je otkazano je ili preusmjereno 44 od 257 planiranih letova, objavila je novinska agencija Belga.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić/Shutterstock

Portparol aerodroma rekao je da je trenutno, zbog sajber napada na eksternog dobavljača usluga, otkazano 38 letova, a šest je preusmjereno.

Iz Aerodroma u Briselu juče je saopšteno da je otkazana polovina letova zbog sajber napada koji je potpuno poremetio sisteme za prijavu i ukrcavanje putnika.

Uprava Aerodroma je upozorila da će "red letenja takođe biti značajno pogođen i danas", zbog sajber napada čije posljedice još nisu otklonjene, što će rezultirati kašnjenjima i otkazivanjem letova.

Uprava aerodroma pozvala je svo raspoloživo osoblje da ručno sprovede procedure prijave i ukrcavanja.

Sajber napad koji se dogodio 19. septembra bio je usmjeren na američku kompaniju za avijaciju i odbrambenu tehnologiju "Kolins aerospejs", koja pruža sisteme za prijavu i ukrcavanje putnika na evropskim aerodromima, uključujući u Briselu, Berlinu i Londonu.

SRNA