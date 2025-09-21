logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nastavlja se haos u Briselu: Otkazana i preusmjerena 44 leta

Nastavlja se haos u Briselu: Otkazana i preusmjerena 44 leta

Autor Dušan Volaš
0

Na međunarodnom aerodromu u Briselu od jutros je otkazano je ili preusmjereno 44 od 257 planiranih letova, objavila je novinska agencija Belga.

Sajber napad paralisao aerodrom u Briselu Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić/Shutterstock

Portparol aerodroma rekao je da je trenutno, zbog sajber napada na eksternog dobavljača usluga, otkazano 38 letova, a šest je preusmjereno.

Iz Aerodroma u Briselu juče je saopšteno da je otkazana polovina letova zbog sajber napada koji je potpuno poremetio sisteme za prijavu i ukrcavanje putnika.

Uprava Aerodroma je upozorila da će "red letenja takođe biti značajno pogođen i danas", zbog sajber napada čije posljedice još nisu otklonjene, što će rezultirati kašnjenjima i otkazivanjem letova.

Uprava aerodroma pozvala je svo raspoloživo osoblje da ručno sprovede procedure prijave i ukrcavanja.

Sajber napad koji se dogodio 19. septembra bio je usmjeren na američku kompaniju za avijaciju i odbrambenu tehnologiju "Kolins aerospejs", koja pruža sisteme za prijavu i ukrcavanje putnika na evropskim aerodromima, uključujući u Briselu, Berlinu i Londonu.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

aerodrom Brisel sajber napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ