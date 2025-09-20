logo
Sajber napad na aerodrome, letovi se masovno otkazuju: Drama u više evropskih zemalja

Sajber napad na provajdera usluga za sisteme prijave i ukrcavanja izazvao je ozbiljne poremećaje na velikim evropskim aerodromima, među kojima su Hitrou, Brisel i Berlin, dovodeći do kašnjenja i otkazivanja brojnih letova.

Sajber napad na aerodrome u EU Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić/Shutterstock

Kibernetički napad na provajdera usluga za sisteme prijave i ukrcavanja poremetio je rad u više velikih evropskih aerodroma, među kojima su londonski Hitrou, Brisel i Berlin, što je dovelo do kašnjenja i otkazivanja letova, saopštili su operateri.

Napad je onesposobio automatizovane sisteme, pa je prijava i ukrcavanje mogla da se obavlja samo ručno, naveli su sa aerodroma Zaventem kod Brisela. "Ovo ima veliki uticaj na red letenja i, nažalost, izazvaće i kašnjenja i otkazivanja letova", stoji u saopštenju objavljenom na sajtu aerodroma.

"Provajder usluga aktivno radi na otklanjanju problema i pokušava da ga riješi u najkraćem roku", dodaje se. Putnicima koji su planirali da putuju iz pogođenih aerodroma savjetuje se da obavezno provjere status svog leta kod avio-kompanije prije nego što krenu na aerodrom.

"Zbog tehničkog problema kod provajdera sistema koji posluje širom Evrope, vrijeme čekanja na prijavu je duže. Radimo na brzom rješenju", objavio je berlinski aerodrom na svom sajtu. Portparol je dodao da napad nije pogodio aerodrom u Frankfurtu.

(Mondo)

