Aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci dobijaju e-gejt: Brži prolazak kroz pasošku kontrolu

​Putnici na međunarodnim aerodromima u BiH i Republici Srpskoj - Sarajevo, Mostar i Banjaluka - uskoro bi trebali dobiti opciju elektronske kontrole putnih dokumenata (tzv. e-gejt).

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Ovim potezom značajno će se ubrzati procedura prelaska granice i smanjiti gužve.

Projekat je inicirala Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), a u prethodnom periodu održan je radni sastanak u Banjaluci na kojem su učestvovali i predstavnici Granične policije BiH, BHANSAe te međunarodnih aerodroma Sarajevo, Mostar i Banjaluka, kazali su iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo za FENA.

Tema sastanka bila je "Uvođenje automatizovanih sistema kontrole granica - ABC ili e-Gejt", što podrazumijeva kontrolu putnih dokumenata, tj. pasoša. Predstavljeni su tehnički aspekti projekta, a dogovoreno je i formiranje timova koji će raditi na izradi pilot-projekta i pripremi aplikacije za finansiranje iz fondova Evropske unije.

"Prema dogovorenim nadležnostima, Aerodrom Sarajevo će obezbijediti sve tehničke preduslove za postavljanje opreme, uključujući instalacije i prilagođavanje prostora, dok će nabavka i integracija uređaja sa IDDEEA sistemom biti u nadležnosti Granične policije BiH", navode iz Aerodroma Sarajevo.

Uprava Aerodroma ističe da je povećanje protočnosti putnika i smanjenje gužvi njihov strateški interes, te će, u skladu s prioritetima i raspoloživim sredstvima, razmotriti i mogućnost sufinansiranja nabavke uređaja.

Na početku samo za državljane BiH

"E-gejt uređaji bi u početnoj fazi bili dostupni za državljane Bosne i Hercegovine, a kasnije se očekuje njihovo proširenje i na strane državljane. Prolazak kroz ovakav sistem traje između 15 i 30 sekundi, dok klasična pasoška kontrola može potrajati i nekoliko minuta, naročito u vrijeme najvećih gužvi. Time se ne samo smanjuju redovi, već se i rasterećuje rad graničnih službenika, koji se mogu usmjeriti na složenije sigurnosne provjere, dodaju sa Sarajevskog aerodroma", kažu dalje.

Automatizovana pasoška kontrola odavno je standard na velikim evropskim aerodromima poput Frankfurta, Pariza ili Amsterdama, gdje hiljade putnika dnevno koriste e-gejt kako bi ubrzali prolazak kroz granicu. U regiji, takvi sistemi već funkcionišu na aerodromu u Zagrebu, a slično rješenje je uvedeno i u Beogradu, gdje domaći državljani i putnici iz zemalja EU mogu brzo obaviti kontrolu.

Bosna i Hercegovina uvođenjem ovog sistema pravi važan iskorak ka usklađivanju s praksama EU i procesom digitalizacije javnih usluga. To je posebno važno u kontekstu evropskih integracija, jer podizanje sigurnosnih i tehničkih standarda u aviosaobraćaju spada među zahtjeve koje BiH mora ispunjavati na putu ka članstvu u Uniji.

Statistika dodatno ide u prilog potrebi za modernizacijom. Samo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, u prvih sedam mjeseci ove godine, zabilježeno je više od 1,2 miliona prevezenih putnika, dok Aerodrom Banjaluka i Aerodrom Mostar bilježe kontinuirani rast, posebno nakon uvođenja novih linija i dolaska niskotarifnih kompanija.

Iz Aerodroma Sarajevo naglašavaju da su sva tehnološka unapređenja od velikog značaja za razvoj i konkurentnost na regionalnom tržištu. BiH bi ovim projektom mogla značajno unaprijediti međunarodni imidž svojih aerodroma, naročito u vrijeme kada broj putnika raste, a očekivanja u pogledu brzine i kvaliteta usluga postaju sve veća.

Automatizacija, kažu, ne samo da putnicima štedi vrijeme, već predstavlja i garanciju da će sigurnosni standardi biti podignuti na viši nivo. Podsjećaju da su nedavno pustili u rad novi sistem automatskih vrata za kontrolu putnih karata, koji je već omogućio brži prolazak putnika do pasoške i sigurnosne kontrole, smanjio gužve i poboljšao ukupno iskustvo putovanja. Uvođenje e-gejt sistema za pasoše bio bi, kako ocjenjuju, logičan nastavak tog procesa modernizacije.

U praksi, automatizovana pasoška kontrola predstavlja dvostruku korist, olakšava putnicima putovanje, dok istovremeno jača sigurnosni sistem jer je integrisana s bazama podataka i modernim metodama provjere identiteta.

