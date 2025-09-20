Zbogom bacanju pića i kozmetike: Nova 3D tehnologija mijenja bezbjednosne kontrole na aerodromima

Zahvaljujući novoj 3D tehnologiji, putnici više neće morati da bacaju kozmetiku i pića na bezbjednosnim kontrolama, a nova era putovanja donosi više komfora, manje stresa i brže prolaske kroz aerodrome.

Izvor: Jaromir Chalabala/Shutterstock

Putnici širom Evrope uskoro će moći lakše i brže da prolaze kroz bezbednosne kontrole na aerodromima, jer se polako ali sigurno ukida pravilo koje već skoro dvije decenije ograničava unos tečnosti u ručnom prtljagu na 100 mililitara.

Zahvaljujući naprednim 3D skenerima, neke zemlje su već počele da primenjuju nova pravila, a očekuje se da će se ova praksa uskoro proširiti na cijelu Evropu.

Italija među prvima uvela olakšice

Aerodromi u Rimu, Milanu i Bolonji već omogućavaju unos do dva litra tečnosti u kabinski prtljag, i to bez potrebe za pakovanjem u providne plastične kese.

Ovi novi skeneri pružaju trodimenzionalni prikaz prtljaga i sadržaja flaša, pa bezbjednosne službe mogu preciznije da otkriju potencijalno opasne supstance, uključujući eksplozive sakrivene u kozmetici.

Iako je ova tehnologija znatno skuplja od standardnih skenera, čak do osam puta, finansira se kroz aerodromske takse, pa putnici plaćaju samo simbolično povećanje cijene karte.

Sve više zemalja uvodi promjene

Pored Italije, nova pravila su već na snazi i na aerodromima u Londonu (City), Edinburgu, Birmingemu i Helsinkiju.

U narednim godinama, očekuje se da će i Njemačka, Švedska, Holandija, Irska, Malta, Litvanija i druge zemlje slijediti ovaj primjer.

U Ženevi je 3D tehnologija uvedena još 2018. godine, ali potpuna primjena ide postepeno - ograničenje od 100 ml biće ukinuto tek kada svi punktovi budu opremljeni novim uređajima, što se očekuje najkasnije do 2032. godine.

Zašto je ograničenje uopšte uvedeno?

Pravilo o maksimalnih 100 ml po flašici uvedeno je 2006. godine, nakon što je u Velikoj Britaniji spriječen pokušaj terorističkog napada uz korišćenje tečnog eksploziva.

Od tada su putnici širom svijeta morali da pakuju tečnosti u providne kese do 1 l zapremine, što je često značilo da kozmetiku, lijekove ili pića moraju da ostave prije ulaska u avion.

Putovanje bez stresa

Uvođenjem 3D skenera i ukidanjem ograničenja, putovanje avionom postaje praktičnije i manje stresno. Manje redova na bezbjednosnim punktovima, manje komplikacija sa pakovanjem i više komfora, sve to bez ugrožavanja bezbjednosti.

Ova promena označava početak nove ere u avio-saobraćaju, u kojoj se sigurnost i udobnost više ne isključuju međusobno.

(tumagazin.rs)