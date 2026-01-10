logo
Milanović: Grenland je beskoristan, bolje da zauzmu norveški Svalbard

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor index.hr
Milanović je dodao da su SAD pokazale koliko im je Grenland bitan time što je zatvorio dvije od tri vojne baze na ostrvu

zoran milanović o grenlandu i Trampu Izvor: Profimedia

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović  kaže da Grenland "ne predstavlja ništa" za bezbjednost SAD-a, te dodao da se po tom pitanju može biti samo na strani Danske, kojoj Grenland pripada.

"Bude li Grenland ključan, neće biti ni Evrope ni Amerike", rekao je Milanović.

Milanović je rekao da Grenland "za američku bezbjednost ne predstavlja ništa".

"Bude li jednog dana nešto i predstavljao, tada neće biti ni Evrope ni Amerike jer to znači da će se arktički led otopiti do te mjere da će Amerika, ako opstane, imati glavni grad u Denveru, a ne u Vašingtonu. Sjeverni dio Grenlanda je okovan ledom, tu plovidbe neće biti nikada, a ako je bude, znači da svijeta više nema", rekao je Milanović.

Milanović je dodao da su SAD pokazale koliko im je Grenland bitan time što je zatvorio dvije od tri vojne baze na ostrvu te da se po tom pitanju može biti samo na strani Kopenhagena.

Kaže da je Danska bila "valjda najpokorniji američki partner, a sad za nagradu dobija ovo".

Umjesto Grenlanda, Milanović je američkoj administraciji sugerisao da zauzme Svalbard, ostrva pod kontrolom Norveške istočno od Grenlanda, koje zbog Golfske struje nije okovano ledom.

