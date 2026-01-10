Više od dva miliona KM za subvencije privrednicima u Banjaluci 2026. godine

Za podršku poslovnim subjektima koji posluju na području Banjaluke u 2026. godini planirano je više od dva miliona konvertibilnih maraka kroz Program dodjele subvencija, saopšteno je iz Gradske uprave.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovlašteni potpisnik Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj Aleksandra Simić izjavila je da je riječ o jednoj od najznačajnijih mjera podrške lokalnoj privredi, ističući da su privrednici među prioritetima Grada.

"Više od dva miliona maraka predviđeno je za poslovne subjekte koji djeluju na području grada, a sredstva će biti dostupna kroz Program dodjele subvencija za 2026. godinu. Ovo je mjera na koju smo izuzetno ponosni jer podrška privrednicima ostaje visoko na listi prioriteta, ne samo našeg Odjeljenja, već i Grada", rekla je Simić.

Ona je podsjetila da je Prijedlog programa dodjele subvencija poslovnim subjektima u Banjaluci za 2026. godinu dobio podršku odbornika Skupštine grada na posljednjoj sjednici.

Simić je istakla da je sličan program bio pripremljen i za 2025. godinu, ali da tada nije razmatran u Skupštini grada, zbog čega su privrednici ostali bez planiranih podsticaja.

"Materijali su bili pripremljeni i dostavljeni na vrijeme, ali se Program nikada nije našao na dnevnom redu Skupštine grada. Na našu veliku žalost, poslovni subjekti su tada ostali uskraćeni za podsticaje koji im mnogo znače. Ove godine Program je ponovo pripremljen blagovremeno, jer smatramo da je ovo važna mjera za stvaranje i unapređenje pozitivne poslovne klime u gradu", naglasila je ona.

Prema njenim riječima, koncept dodjele subvencija na ovaj način definisan je još 2022. godine i do sada je dao vrlo dobre rezultate.

"U prethodne tri godine podržali smo više od 500 malih samostalnih preduzetnika, kao i više od 70 odsto izvozno orijentisanih preduzeća koja posluju na teritoriji Banjaluke", navela je Simić.

Dodala je da u Prijedlogu programa za 2026. godinu prvobitno nije bila predviđena posebna stavka za izvozno orijentisana preduzeća, budući da ona imaju mogućnost apliciranja na dva programa podsticaja koje raspisuje Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske.

"S obzirom na ograničena sredstva, smatrali smo da je podrška potrebnija preduzetnicima koji tek započinju poslovanje. Konsultantske usluge su u najvećoj mjeri namijenjene izvozno orijentisanim preduzećima, što, uz podršku Ministarstva, predstavlja dobru osnovu za njihov dalji rast i razvoj", pojasnila je Simić.

Istakla je i da je ovu stavku u Program naknadno uvrstio SNSD putem amandmana.

Kao novinu u Programu za 2026. godinu, Simić je navela uvođenje nefinansijske podrške, odnosno mentorske pomoći korisnicima subvencija.

"Praksa je pokazala da se preduzetnici nakon dvije godine poslovanja suočavaju sa izazovima koje često ne mogu sami da prevaziđu. Upravo zato uvodimo mentoring kao vid podrške, kako bismo im pomogli da premoste prepreke i stabilizuju svoje poslovanje", rekla je ona.

Kao i prethodnih godina, subvencije su predviđene i za očuvanje starih i umjetničkih zanata, kao i domaće radinosti koje su, kako je istakla, sve više ugrožene.

"Cilj Grada je da kroz ove subvencije sačuva tradiciju i omogući opstanak djelatnosti koje imaju kulturni i istorijski značaj", zaključila je Simić.