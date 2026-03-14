Ujedinjeni Arapski Emirati: Hapšenja zbog objavljivanja snimaka raketnih udara

Autor Haris Krhalić
0

Vlasti Emirata uhapsile su deset stranih državljana zbog objavljivanja snimaka napada dronovima i raketama.

Hapšenja u Emiratima: Zatvor za snimke raketnih napada na mrežama Izvor: Drone Film Artist/Shutterstock

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata uhapsile su deset stranih državljana zbog dijeljenja snimaka raketnih i napada bespilotnim letjelicama na društvenim mrežama, potvrdila je državna novinska agencija WAM.

Prema zvaničnim informacijama, osumnjičeni su objavljivali autentične snimke presretanja projektila od strane sistema protivvazdušne odbrane. Pored stvarnih snimaka, terete se i za dijeljenje sadržaja generisanog vještačkom inteligencijom koji prikazuje fingirane napade na poznate objekte i znamenitosti u zemlji. Identitet i nacionalnost uhapšenih lica za sada nisu saopšteni javnosti.

Stroge kazne za ugrožavanje javne bezbjednosti

Nadležni organi ističu da širenje ovakvog materijala, bez obzira na to da li je riječ o stvarnim snimcima ili montažama, direktno ugrožava javnu bezbjednost. Glavni državni tužilac Hamad Al Šamsi upozorio je da su ovakvi postupci strogo kažnjivi. Počiniocima prijeti kazna zatvora od najmanje godinu dana, uz novčanu kaznu koja ne može biti manja od 100.000 dirhama (približno 25.000 evra).

Ovo nije izolovan slučaj. UAE su nedavno podigli optužnicu i protiv državljanina Velike Britanije zbog sličnog prekršaja. Šezdesetogodišnji turista, koji je boravio u Dubaiju, našao se među 20 osoba optuženih prema zakonu koji zabranjuje distribuciju sadržaja štetnog po nacionalnu sigurnost i javni mir.

