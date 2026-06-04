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Vanredno stanje u ruskoj oblasti: Hitna evakuacija zbog pucanja brane (Video)

Vanredno stanje u ruskoj oblasti: Hitna evakuacija zbog pucanja brane (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U Slavjanskom okrugu Krasnodarskog kraja proglašeno je vanredno stanje nakon pucanja brane na rijeci Kuban, pri čemu je otvorena pukotina širine 25 do 30 metara.

Pucanje brane na rijeci Kuban u Krasnodarskom kraju Izvor: X/@Sota_Vision

U Slavjanskom okrugu Krasnodarskog kraja proglašeno je vanredno stanje zbog pucanja brane na reci Kuban, a stanovnici pogođenih područja su evakuisani, saopštile su lokalne službe za vanredne situacije.

Prema navodima nadležnih službi, pukotina na brani u blizini baštenskog naselja Neftjanik široka je između 25 i 30 metara, što je izazvalo prijetnju po selo Urma, udaljeno oko 9,5 kilometara od oštećenja, prenio je TASS. Stanovništvo je upozoreno sirenama, a evakuacija je sprovedena, pri čemu je dio ljudi smješten u privremeni smještaj.

Na terenu se nalazi nekoliko stotina spasilaca i desetine jedinica opreme i postavljene su desetine hiljada vreća sa pijeskom i izgrađeni su zaštitni nasipi.

Prema prvim procjenama službi za vanredne situacije, voda nije ušla u stambene objekte, već je samo došlo do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, a nivo reke je počeo da opada.

Zabilježena su i manja oštećenja na drugim lokacijama u regionu, ali bez ugrožavanja stanovništva, navele su nadležne službe.

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Tagovi

Rusija brana evakuacija vanredno stanje

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