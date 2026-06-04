Vanredno stanje u ruskoj oblasti: Hitna evakuacija zbog pucanja brane (Video)

U Slavjanskom okrugu Krasnodarskog kraja proglašeno je vanredno stanje nakon pucanja brane na rijeci Kuban, pri čemu je otvorena pukotina širine 25 do 30 metara.

Izvor: X/@Sota_Vision

U Slavjanskom okrugu Krasnodarskog kraja proglašeno je vanredno stanje zbog pucanja brane na reci Kuban, a stanovnici pogođenih područja su evakuisani, saopštile su lokalne službe za vanredne situacije.

Prema navodima nadležnih službi, pukotina na brani u blizini baštenskog naselja Neftjanik široka je između 25 i 30 metara, što je izazvalo prijetnju po selo Urma, udaljeno oko 9,5 kilometara od oštećenja, prenio je TASS. Stanovništvo je upozoreno sirenama, a evakuacija je sprovedena, pri čemu je dio ljudi smješten u privremeni smještaj.

В Крымском районе прорвало дамбу. Власти эвакуируют жителей, сельчане несколько дней пытаются сдержать воду своими силами и жалуются на нехватку техники



В Крымском районе Краснодарского края прорвало дамбу у хутора Западного. Власти объявили эвакуацию нескольких населенных…pic.twitter.com/IEVwtx7obM — SOTA (@Sota_Vision)June 3, 2026

Na terenu se nalazi nekoliko stotina spasilaca i desetine jedinica opreme i postavljene su desetine hiljada vreća sa pijeskom i izgrađeni su zaštitni nasipi.

Prema prvim procjenama službi za vanredne situacije, voda nije ušla u stambene objekte, već je samo došlo do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, a nivo reke je počeo da opada.

In Krasnodar, the square where a church honoring the "heroes of the special military operation" is to be built has flooded.



The Kuban River burst its banks, flooding the area near the Turgenevsky Bridge.



This is where the authorities plan to build a church honoring the "heroes…pic.twitter.com/7ngH0L53in — Belsat in English (@Belsat_Eng)May 31, 2026

Zabilježena su i manja oštećenja na drugim lokacijama u regionu, ali bez ugrožavanja stanovništva, navele su nadležne službe.