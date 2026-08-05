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Uhapšen Banjalučanin: Pijan izazvao požar, vatra zahvatila kuće i zasade lješnjaka

Uhapšen Banjalučanin: Pijan izazvao požar, vatra zahvatila kuće i zasade lješnjaka

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su juče N.B. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Paljevina“.

Banjalučanin uhapšen zbog izazivanja požara Izvor: Shutterstock

Požar je prijavljen juče oko 14.50 časova, kada je Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka obavijestila policiju da je u mjestu Mišin Han izbio požar.

Izlaskom na lice mjesta policijski službenici zatekli su vatrogasce koji su gasili vatru koja je zahvatila parcele sa zasadom lješnjaka, dva pomoćna objekta, porodičnu kuću, kao i krov druge porodične kuće.

Operativnim radom utvrđeno je da je osumnjičeni N.B. zapalio vatru na svojoj parceli, nakon čega se požar proširio na okolne parcele i objekte.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je N.B. u trenutku intervencije imao 3,72 promila alkohola u organizmu.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će rukovoditi daljim postupanjem u ovom predmetu.

(Mondo)

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Banjaluka požar hapšenje

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