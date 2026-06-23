Uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo požar u Derventi i prijetio mještanima

Uhapšen osumnjičeni za veliki požar u Derventi

Izvor: Derventski list

Muškarac iz Dervente čiji su inicijali B.Đ. uhapšen je zbog sumnje da je izazvao požar na stambeno-poslovnom objektu u ovom gradu, usljed čega je pričinjena veća materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Policija je osumnjičenog uhapsila juče zbog sumnje da je podmetnuo požar na objektu u okviru kojeg su se nalazili porodična kuća sa pomoćnim objektima, radionica i više motornih vozila.

Prema navodima policije, muškarac je neposredno prije toga upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo većeg broja osoba.

Protiv njega postoji osnov sumnje da je počinio krivična djela paljevina i ugrožavanje sigurnosti.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je jutros uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

U požaru je pričinjena veća materijalna šteta na porodičnoj kući, radionici i tri automobila.

Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa.