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Uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo požar u Derventi i prijetio mještanima

Uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo požar u Derventi i prijetio mještanima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Uhapšen osumnjičeni za veliki požar u Derventi

Derventa: Uhapšen muškarac osumnjičen za paljevinu i ugrožavanje sigurnosti Izvor: Derventski list

Muškarac iz Dervente čiji su inicijali B.Đ. uhapšen je zbog sumnje da je izazvao požar na stambeno-poslovnom objektu u ovom gradu, usljed čega je pričinjena veća materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Policija je osumnjičenog uhapsila juče zbog sumnje da je podmetnuo požar na objektu u okviru kojeg su se nalazili porodična kuća sa pomoćnim objektima, radionica i više motornih vozila.

Prema navodima policije, muškarac je neposredno prije toga upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo većeg broja osoba.

Protiv njega postoji osnov sumnje da je počinio krivična djela paljevina i ugrožavanje sigurnosti.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je jutros uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

U požaru je pričinjena veća materijalna šteta na porodičnoj kući, radionici i tri automobila.

Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa.

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Tagovi

Derventa požar hapšenje

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