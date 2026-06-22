Veliki požar u Derventi, unuk spasio ukućane: Uništena kuća, radionica, garaža i vozila, vlasnik sumnja u podmetanje

U požaru koji je noćas buknuo u Derventi potpuno je uništen stambeno-poslovni objekat "Stolarija Majstorović", zajedno sa pratećim objektima, radionicom i vozilima. Srećom, niko od članova porodice Majstorović nije povrijeđen.

Izvor: Derventski list

Vatrena stihija izbila je oko dva časa iza ponoći, a požar je prvi primijetio unuk vlasnika kuće, kojeg je probudio bljesak vatre.

"Unuk nas je probudio, a u isto vrijeme su i komšije primijetile požar i pozvale nadležne službe. Nažalost, ništa se nije moglo učiniti, vatra se brzo širila", rekao je vlasnik objekta Miroslav Majstorović za "Derventski list".

U borbi sa vatrom učestvovalo je 12 pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa sa četiri vozila, uz podršku dvije ekipe vatrogasaca iz Broda.

"Požar je zahvatio radionicu, garažu i kompletan stambeni objekat. Lokalizovali smo ga oko 5.30 časova, a morali smo angažovati i dodatna vozila za dopremanje vode. Zbog opasnosti od širenja vatre, u pomoć su pritekle i kolege iz Broda", saopštili su iz derventske vatrogasno-spasilačke jedinice.

Majstorović ističe da je šteta totalna, jer su izgorjeli kuća, garaže, vozila, alati, kao i zalihe meda. On izražava sumnju da uzrok požara nije slučajan.

"Imam opravdane indicije da je požar podmetnut. Ovom događaju prethodilo je nekoliko nemilih situacija sa komšijom. Na kraju, najvažnije je da niko nije povrijeđen, a o svemu ostalom ćemo razmišljati kasnije", kazao je Majstorović.

Na terenu se i dalje nalazi jedno vatrogasno vozilo radi dežurstva i preventivnog djelovanja, a očekuje se da će zvanične informacije o uzroku požara biti poznate nakon policijskog uviđaja.