Pakao u turističkom raju: Požar progutao luksuzni rizort sa 1.700 turista, ima mrtvih

Ogroman požar zahvatio je popularni all-inclusive rizort "Viva Dominicus Bayahibe" u Dominikanskoj Republici.

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Ogroman požar u popularnom turističkom odmaralištu u Dominikanskoj Republici odnio je najmanje jedan život, a više osoba je povrijeđeno. Oko 1.700 ljudi moralo je da bude evakuisano.

Šokantni snimci prikazuju gust dim koji se u petak uzdizao iz dela rizorta "Viva Dominicus Bayahibe" u pokrajini La Altagrasija.

Prema saopštenju hitne službe, život je izgubila 46-godišnja Italijanka, Frančeska Valentino. Tri osobe su prevezene u zdravstvene ustanove, dok je još šestoro zbrinuto na licu mjesta. Među pogođenima su bili gosti hotela, posjetioci i pripadnici hitnih službi.

Rizort, u kojem noćenje košta oko 350 dolara, veoma je popularan među američkim turistima, od kojih su mnogi evakuisani.

Prema preliminarnim nalazima Operativnog centra za vanredne situacije (COE), požar se brzo proširio zbog zapaljivih dijelova krovne konstrukcije napravljenih od palminog lišća, kao i zbog vremenskih uslova i vetra.

Vatra je stavljena pod kontrolu, ali uzrok požara još nije utvrđen i istraga je u toku. Gosti su privremeno premješteni u obližnje hotele.

Hotel "Viva Wyndham Dominicus Palace", koji pripada istom lancu, nije pretrpeo nikakvu štetu.

- Turističke aktivnosti u Bajahibeu i okolini nisu poremećene i nastavljaju se bezbjedno i uobičajeno - saopštio je COE.

Hitne službe brzo su stigle u turističko mjesto kojim upravlja "Wyndham Hotels & Resorts", dok su se plamenovi nekontrolisano širili.

Vatrogasne ekipe raspoređene su odmah po izbijanju požara, ali su vlasti izrazile zabrinutost da bi se vatra mogla proširiti na obližnje objekte u okviru kompleksa.

Jedan očevidac naveo je na društvenim mrežama da se vatrogasci suočavaju sa velikim poteškoćama u gašenju požara.

- Iako su vatrogasna vozila već na terenu, razmjere požara prevazilaze raspoloživu opremu i potrebna je dodatna podrška snažnijim jedinicama kako bi se vatra u potpunosti ugasila - napisao je.

Snimci pokazuju kako plamen zahvata krov prekriven slamom, dok vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatru vodenim mlazovima. Na desetine ljudi okupilo se u blizini kako bi posmatralo požar koji je gutao hotel.

Na zvaničnom sajtu, hotel je opisan kao "all inclusive raj", okružen bijelim pješčanim plažama, sa bogatom ponudom restorana, žive muzike i sportskih aktivnosti poput piklbola, veslanja na dasci i časova trapeza.

Rizort se prostire uz samu obalu i posjeduje veliki bazen neposredno uz plažu. Tokom posljednjih nekoliko godina objekat je prošao kroz obimno renoviranje.

Poznata po kristalno čistom moru i bijelim pješčanim plažama, Dominikanska Republika je vodeća turistička destinacija na Karibima, koju je u prvih pet mjeseci ove godine posjetilo oko 5,6 miliona turista.