Danas je postavljen novi nadvožnjak na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, u naselju Trn.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Ovim je napravljen je značajan korak u rekonstrukciji jedne od najprometnijih saobraćajnica u Republici Srpskoj, objavio je ATV.

Podsjećamo, postavljanje nadvožnjaka dio je projekta rekonstrukcije magistralnog puta i modernizacije saobraćajne infrastrukture na ovoj dionici, s ciljem povećanja bezbjednosti i protočnosti saobraćaja.

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković ranije je izjavio da će se izgradnja novog nadvožnjaka odvijati paralelno sa rekonstrukcijom magistralnog puta.

Vozačima se i dalje savjetuje dodatni oprez u zoni gradilišta, gdje je na snazi privremena regulacija saobraćaja do završetka svih planiranih radova.

Radovi će biti nastavljeni uređenjem prilaznih saobraćajnica i završnim građevinskim zahvatima.

(Mondo)