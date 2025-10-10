logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Obustava saobraćaja do 60 dana: Zbog oštećenja zatvoren nadvožnjak u Trnu

Obustava saobraćaja do 60 dana: Zbog oštećenja zatvoren nadvožnjak u Trnu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Preko nadvožnjaka u naselju Trn, na dionici magistralnog puta Banjaluka-Klašnice, od 17.00 časova biće obustavljem saobraćaj zbog dodatnog oštećenja njegovih nosača, saopšteno je iz preduzeća "Putevi Republike Srpske".

zatvoren nadvožnjak u Trnu Izvor: Screenshot/RTRS

Saobraćaj će biti zatvoren za pješake, automobile i teška teretna vozila, a obustava će trajati do završetka novog nadvožnjaka, ne duže od 60 dana, istaknuto je u saopštenju.

Iz "Puteva Srpske" su naveli da je iznenada došlo do dodatnog oštećenja nosača nadvožnjaka jer je kamion vozio vangabaritni prevoz bez saglasnosti ovog preduzeća, što dovodi u pitanje bezbjednost saobraćaja.

Napominju da će istovremeno sutra, kada počinje obnova magistralnog puta dionica Klašnice-Šargovac–Banjaluka, startovati uklanjanjem postojećeg i nanošenju novih nosača na ovom nadvožnjaku.

Iz "Puteva" su zamolili građane i učesnike u saobraćaju na dodatan oprez, te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i izmjene režima saobraćaja. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trn nadvožnjak saobraćaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ