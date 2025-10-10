Obustava saobraćaja do 60 dana: Zbog oštećenja zatvoren nadvožnjak u Trnu

Preko nadvožnjaka u naselju Trn, na dionici magistralnog puta Banjaluka-Klašnice, od 17.00 časova biće obustavljem saobraćaj zbog dodatnog oštećenja njegovih nosača, saopšteno je iz preduzeća "Putevi Republike Srpske".

Izvor: Screenshot/RTRS

Saobraćaj će biti zatvoren za pješake, automobile i teška teretna vozila, a obustava će trajati do završetka novog nadvožnjaka, ne duže od 60 dana, istaknuto je u saopštenju.

Iz "Puteva Srpske" su naveli da je iznenada došlo do dodatnog oštećenja nosača nadvožnjaka jer je kamion vozio vangabaritni prevoz bez saglasnosti ovog preduzeća, što dovodi u pitanje bezbjednost saobraćaja.

Napominju da će istovremeno sutra, kada počinje obnova magistralnog puta dionica Klašnice-Šargovac–Banjaluka, startovati uklanjanjem postojećeg i nanošenju novih nosača na ovom nadvožnjaku.

Iz "Puteva" su zamolili građane i učesnike u saobraćaju na dodatan oprez, te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i izmjene režima saobraćaja.

(Srna)