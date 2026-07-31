Preživjeli planinari sa Elbrusa večeras stižu u BiH

Dvojica planinara koji su preživjeli tragediju na Elbrusu večeras se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu. GSS Zenica apeluje na javnost da im omogući mir nakon teškog iskustva.

Izvor: Karasev Viktor/Shutterstock/Facebook

Dvojica planinara koji su preživjeli tragediju na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, Haris Adilović i Kenan Vidimlić, trebalo bi večeras da doputuju u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je iz Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.

Preživjeli planinari vraćaju se u pratnji članova GSS-a Zenica, koji su prethodnih dana boravili u Rusiji kako bi organizovali njihov povratak nakon nesreće u kojoj je život izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine.

Iz GSS-a Zenica saopštili su da po dolasku neće biti obraćanja medijima, kako bi se planinarima omogućilo da se u miru vrate svojim porodicama i oporave od teškog iskustva.

Naveli su da javnost neće ostati uskraćena za informacije te da će sve zvanične novosti biti objavljivane putem službenih kanala Gorske službe spašavanja Zenica.

Član GSS-a Zenica Munever Aganhodžić istakao je da je u ovom trenutku najvažnije pružiti podršku preživjelim planinarima.

"Ono što su oni preživjeli zaista je velika tragedija. Pokušajmo tim ljudima pružiti pomoć i dati im barem nekoliko dana da se smire i saberu utiske nakon svega što su prošli", rekao je Aganhodžić.

Iz GSS-a su potvrdili da su u toku i aktivnosti na organizaciji transporta tijela petorice stradalih planinara iz Ruske Federacije u Bosnu i Hercegovinu.

Prema riječima Aganhodžića, tijela se i dalje nalaze u Rusiji, a trenutno se završavaju neophodne administrativne procedure u koje je uključeno više institucija.

"Tijela se nalaze na području Ruske Federacije. Znate da je riječ o zemlji koja je u ratnim okolnostima, tako da su u administrativni dio prebacivanja tijela uključeni Vlada Federacije BiH i naši ambasadori, koji rade na završetku svih procedura. Prema informacijama koje imamo, završen je medicinski pregled tijela", kazao je on.

Nakon što budu okončane sve procedure i posmrtni ostaci dopremljeni u Bosnu i Hercegovinu, u Zenici će biti organizovana kolektivna sahrana za petoro planinara koji su stradali na Elbrusu.

(zenicablog/MONDO)