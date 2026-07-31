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Sančez odgovorio na pozive za suspenziju Španije iz Šengena: Sada nije vrijeme za podjele

Sančez odgovorio na pozive za suspenziju Španije iz Šengena: Sada nije vrijeme za podjele

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Španski premijer Pedro Sančez pozvao je na jedinstvo EU nakon što je više država zatražilo suspenziju Španije iz Šengenskog prostora zbog migrantske krize u Seuti.

Sančez o Šengenu i migrantima Izvor: Alberto Ortega / Zuma Press / Profimedia

Španski premijer Pedro Sančez pozvao je države članice Evropske unije na jedinstvo, odbacivši pozive pojedinih evropskih zemalja za privremenu suspenziju Španije iz Šengenskog prostora zbog migrantske krize u Seuti.

"Sada je vrijeme da se nastavi izgradnja jake i ujedinjene Evropske unije", napisao je Sančez na društvenoj mreži X.

On je, pozivajući se na podatke Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Fronteks), naveo da je između 2021. i 2026. godine kroz Italiju u Evropsku uniju ušlo 478.600 ilegalnih migranata, u poređenju sa 340.600 preko Zapadnog Balkana, 259.800 preko Grčke i 234.800 preko Španije.

"Solidarnost i empatija su stvar izbora. Poštovanje evropskih ugovora i poštovanje podataka nisu", poručio je španski premijer.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što su vlasti nekoliko evropskih zemalja, među kojima su Italija, Češka, Finska i Danska, zatražile privremenu suspenziju Španije iz Šengenskog prostora zbog velikog priliva migranata u špansku enklavu Seutu na sjeveru Afrike.

Kriza je eskalirala nakon što su se hiljade ljudi iz Maroka okupile na granici sa Seutom u pokušaju da uđu na špansku teritoriju. Prema procjenama lokalnih vlasti, u grad je u jednom danu ušlo između 40.000 i 60.000 migranata, dok je tokom pokušaja prelaska granice poginulo više desetina ljudi.

Iako pojedine države traže oštrije mjere, pravni stručnjaci podsjećaju da ne postoji mehanizam kojim bi jedna država članica ili grupa država mogla jednostrano suspendovati drugu članicu iz Šengenskog prostora. Moguće je privremeno uvesti unutrašnje granične kontrole, ali ne i isključiti državu iz šengenskog režima bez odgovarajuće procedure na nivou Evropske unije.

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Tagovi

Pedro Sančez šengen migranti reakcija EU

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