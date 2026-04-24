Nastavlja se svađa u NATO zbog rata na Bliskom istoku: Premijer Španije odbrusio Trampu

Pedro Sančez odgovorio Trampu na ideju o suspenziji Španije u okviru NATO saveza.

Premijer Španije Pedro Sančez se nalazi na Samitu Evropske unije na Kipru i tu se oglasio za medije o ideji američkog predsjednika Donalda Trampa da NATO suspenduje Španiju jer je odbila da pomogne Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom. Sam Sančez je već govorio o ovoj temi kada je naveo da Španija u potpunosti podržava sve svoje saveznike unutar Alijanse, ali u okviru međunarodnog prava.

"Pa... Mi ne radimo sa mejlovima.

Mi radimo samo sa zvaničnom dokumentacijom i stavom koji su, u ovom slučaju, zauzele Sjedinjene Države. Naša pozicija je jasna - absolutno sarađujemo sa saveznicima, ali samo u okviru međunarodnog prava", rekao je Sančez.

Zvaničnik NATO-a poručio je da Donald Tramp ne može da suspenduje Španiju iz Alijanse zbog odbijanja da podrži napade na Iran, jer osnivački ugovor to ne dozvoljava.