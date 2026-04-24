Nastavlja se svađa u NATO zbog rata na Bliskom istoku: Premijer Španije odbrusio Trampu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Pedro Sančez odgovorio Trampu na ideju o suspenziji Španije u okviru NATO saveza.

Izvor: Shutterstock/Gil Corzo/noamgalai

Premijer Španije Pedro Sančez se nalazi na Samitu Evropske unije na Kipru i tu se oglasio za medije o ideji američkog predsjednika Donalda Trampa da NATO suspenduje Španiju jer je odbila da pomogne Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom. Sam Sančez je već govorio o ovoj temi kada je naveo da Španija u potpunosti podržava sve svoje saveznike unutar Alijanse, ali u okviru međunarodnog prava.

"Pa... Mi ne radimo sa mejlovima.

Mi radimo samo sa zvaničnom dokumentacijom i stavom koji su, u ovom slučaju, zauzele Sjedinjene Države. Naša pozicija je jasna - absolutno sarađujemo sa saveznicima, ali samo u okviru međunarodnog prava", rekao je Sančez.

Zvaničnik NATO-a poručio je da Donald Tramp ne može da suspenduje Španiju iz Alijanse zbog odbijanja da podrži napade na Iran, jer osnivački ugovor to ne dozvoljava.

Pedro Sančez Španija NATO Donald Tramp SAD Bliski istok

