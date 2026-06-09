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Ljubojević potvrdila ostavku i zahvalila se Dodiku: "Svaki izazov nosi lekciju"

Ljubojević potvrdila ostavku i zahvalila se Dodiku: "Svaki izazov nosi lekciju"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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nja Ljubojević saopštila je da je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, zahvalivši se na ukazanom povjerenju i podršci tokom političkog angažmana.

Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine RS Izvor: YouTube/Screenshot

Anja Ljubojević saopštila je danas da je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

Ovu informaciju objavila je na društvenoj mreži "Iks", gdje je navela da odluku donosi nakon okolnosti koje su dovele do takvog epiloga.

"Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju, a posebno predsjedniku Miloradu Dodiku na svim prilikama koje mi je pružio tokom mog političkog angažmana. Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi i novu lekciju, kao i priliku za lični i profesionalni rast", poručila je Ljubojevićeva.

Ona je u objavi izrazila zahvalnost svima koji su joj tokom mandata pružali podršku i razumijevanje.

Kako je navela, novo životno i profesionalno poglavlje dočekuje sa optimizmom i spremnošću za nove izazove.

"U novo poglavlje ulazim sa vjerom u Boga, zahvalnošću i optimizmom, spremna za nove izazove i prilike koje dolaze", istakla je Ljubojevićeva.

Za sada nije poznato ko bi mogao da naslijedi Ljubojevićevu na funkciji potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

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Tagovi

Anja Ljubojević ostavka NSRS

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