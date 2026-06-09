Dodik zatražio, ona prihvatila: Anja Ljubojević podnosi ostavku nakon udesa službenim vozilom

Potpredsjednica NSRS Anja Ljubojević podnijeće ostavku na zahtjev Milorada Dodika. Odluka dolazi nakon što je pod dejstvom alkohola slupala službeni automobil kod Laktaša.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Anja Ljubojević podnijeće ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, saopštio je to predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Zatražio sam od Ane Ljubojević da podnese ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, što je ona i prihvatila. Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone, moraju ih najviše poštovati", napisao je Milorad Dodik.

Затражио сам од Ане Љубојевић да поднесе оставку на мјесто потпредсједника Народне скупштине Републике Српске, што је она и прихватила.



Носиоци јавних функција и за најмању неодговорност морају сносити највећу одговорност.

Они који доносе и спроводе законе, морају их највише… — Милорад Додик (@MiloradDodik)June 9, 2026

Ovaj zahtjev stigao je nakon saobraćajne nesreće koja se desila prije tri dana, a u kojoj je Ljubojević uništila službeno vozilo NSRS. Ona je nakon saobraćajne nezgode kod Laktaša izjavila da snosi punu odgovornost za udes u kojem je zadobila lakše povrede.

Navela je da je prethodno bila na proslavi te da je konzumirala alkohol.

"Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bih upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz...", izjavila je ona.