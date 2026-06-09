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Dodik zatražio, ona prihvatila: Anja Ljubojević podnosi ostavku nakon udesa službenim vozilom

Dodik zatražio, ona prihvatila: Anja Ljubojević podnosi ostavku nakon udesa službenim vozilom

Autor Haris Krhalić
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Potpredsjednica NSRS Anja Ljubojević podnijeće ostavku na zahtjev Milorada Dodika. Odluka dolazi nakon što je pod dejstvom alkohola slupala službeni automobil kod Laktaša.

Anja Ljubojević Izvor: Slaven Petković - Mondo

Anja Ljubojević podnijeće ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, saopštio je to predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Zatražio sam od Ane Ljubojević da podnese ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, što je ona i prihvatila. Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone, moraju ih najviše poštovati", napisao je Milorad Dodik.

Ovaj zahtjev stigao je nakon saobraćajne nesreće koja se desila prije tri dana, a u kojoj je Ljubojević uništila službeno vozilo NSRS. Ona je nakon saobraćajne nezgode kod Laktaša  izjavila da snosi punu odgovornost za udes u kojem je zadobila lakše povrede.

Navela je da je prethodno bila na proslavi te da je konzumirala alkohol.

"Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bih upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz...", izjavila je ona.

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Tagovi

Anja Ljubojević NSRS Milorad Dodik

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