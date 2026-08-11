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Priroda nadmašila očekivanja: U Prnjavoru izrasla glavica bijelog luka teška pola kilograma

Priroda nadmašila očekivanja: U Prnjavoru izrasla glavica bijelog luka teška pola kilograma

Autor Dušan Volaš
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Nesvakidašnji i impresivan urod iznenadio je porodicu Makitan u selu Galjipovci kod Prnjavora, gdje je u porodičnoj bašti izrasla glavica bijelog luka teška preko pola kilograma, za čije je iskopavanje bio neophodan čak i ašov.

U Prnjavoru izrasla glavica bijelog luka teška preko 500 grama Izvor: RTRS

Đorđo Makitan (87) ističe da ovako nešto nikada ranije nije vidio u svom životu. Kako bi provjerio da li je riječ o nečemu jedinstvenom, obratio se i starijim sugrađanima u Penzionerskom domu u Prnjavoru, ali niko od njih nije zapamtio sličan primjerak.

Zanimljivo je da tokom uzgoja nije primjenjivan nikakav poseban tretman, niti je luk zalijevan vodom. Sjeme je porijeklom iz Poljske, a za uspjeh je, prema Đorđovim riječima, zaslužna isključivo priroda i njegova supruga Nada, koja je posadila luk.

Da je riječ o džinovskom primjerku, potvrđuje i supruga Nada, uz osmijeh navodeći da za pripremu jela, poput pasulja, umjesto cijele manje glavice sada sasvim dovoljno samo jedan čen, prenosi RTRS.

Porodica planira da dio ovog uvaženog uroda sačuva za sjeme, kako bi na jesen obavili novu sadnju, uz tihu nadu da bi priroda ponovo mogla da ih iznenadi rekordnim rezultatom.

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bijeli luk Prnjavor

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