Detalji teške nesreće: Prnjavorčanin poginuo nakon pada vozila sa nadvožnjaka na auto-put

Vozač G.T. iz Prnjavora poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u mjestu Potočani, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Nesreća se dogodila oko 20:55 časova, a do tragedije je došlo kada je automobil "pežo", kojim je upravljao nastradali G.T, sletio sa lokalnog puta koji prelazi preko nadvožnjaka i palo direktno na kolovoz auto-puta "9. januar".

Podsjećamo, vozilo je palo na dionicu auto-puta u smjeru prema Prnjavoru, odnosno Doboju. Prizor na licu mjesta bio je potresan, a očevici su ispričali da je automobil bukvalno pao sa visine pred njih.

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su uviđaj na licu mjesta. Iz policije je potvrđeno da je vozač stradao na licu mjesta usljed zadobijenih povreda.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je izjavio da će naložiti vršenje obdukcije tijela stradalog lica u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", navode iz PU Banjaluka.