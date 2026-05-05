logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji teške nesreće: Prnjavorčanin poginuo nakon pada vozila sa nadvožnjaka na auto-put

Detalji teške nesreće: Prnjavorčanin poginuo nakon pada vozila sa nadvožnjaka na auto-put

Autor Dušan Volaš
0

Vozač G.T. iz Prnjavora poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u mjestu Potočani, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Prnjavorčanin poginuo nakon pada vozila sa nadvožnjaka na auto-put Izvor: Klix - screenshot

Nesreća se dogodila oko 20:55 časova, a do tragedije je došlo kada je automobil "pežo", kojim je upravljao nastradali G.T, sletio sa lokalnog puta koji prelazi preko nadvožnjaka i palo direktno na kolovoz auto-puta "9. januar".

Podsjećamo, vozilo je palo na dionicu auto-puta u smjeru prema Prnjavoru, odnosno Doboju. Prizor na licu mjesta bio je potresan, a očevici su ispričali da je automobil bukvalno pao sa visine pred njih.

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su uviđaj na licu mjesta. Iz policije je potvrđeno da je vozač stradao na licu mjesta usljed zadobijenih povreda.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je izjavio da će naložiti vršenje obdukcije tijela stradalog lica u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", navode iz PU Banjaluka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

autoput Prnjavor saobraćajna nesreća saobraćajka udes 9. januar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ