Poginula jedna osoba: Teška nesreća na auto-putu kod Prnjavora, autom sletio sa nadvožnjaka

Na auto-putu "9. januar", u mjestu Potočani kod Prnjavora, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je stradala jedna osoba.

Do nesreće je došlo oko 21 čas kada je automobil "pežo" sletio sa nadvožnjaka direktno na kolovoz auto-puta, javlja portal Provjereno.

Očevici koji su se zatekli na ovoj dionici opisuju dramatične trenutke neposredno nakon pada letjelice.

"Ovo u životu nisam vidio, autom je bukvalno sletio sa nadvožnjaka i pao na auto-put", ispričao je prethodno jedan od svjedoka za Srpskainfo.

Zbog nezgode je obustavljen saobraćaj u pravcu Doboja, a na terenu su policija i hitna pomoć.