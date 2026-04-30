Udesi na putevima: Četiri osobe povrijeđene kod Višegrada u tunelu, kilometarske kolone kod Jablanice

Na dionici magistralnog puta Međeđa–Ustiprača danas oko 17.00 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su četiri osobe zadobile povrede.

Izvor: Srna/Jovana Borovčanin

U sudaru su učestvovala dva automobila, marke "audi" i "sitroen".

Portparol Policijske uprave Foča, Svjetlana Govedarica, potvrdila je Srni da je saobraćaj na ovom dijelu puta u potpunosti obustavljen.

Povrijeđene osobe su kolima Hitne pomoći prevezene u Dom zdravlja Višegrad radi ukazivanja ljekarske pomoći. Uviđaj na licu mjesta obavljaju pripadnici Policijske stanice Višegrad.

Udes i velike kolone kod Jablanice

Saobraćajna nezgoda dogodila se i na magistralnom putu kod Jablanice, u neposrednoj blizini poznatih ugostiteljskih objekata na ovoj dionici.

U udesu su učestvovala dva vozila, a prema prvim informacijama sa terena, za sada nema potvrđenih podataka o povrijeđenim osobama, piše "Avaz".

Zbog ovog sudara formirane su velike kolone vozila, a saobraćaj se odvija veoma otežano. Više informacija o okolnostima i uzrocima nezgode biće poznato po završetku uviđaja.