Teška saobraćajka auto-putu "9. januar": Zbog zastoja vozila se vraćaju prema Prnjavoru

Autor D.V.
Na auto-putu "9. januar", na dionici Prnjavor – Banjaluka, u prekidu je odvijanje saobraćaja zbog saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Teška saobraćajka auto-putu "9. januar": Zbog zastoja vozila se vraćaju prema Prnjavoru Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema navodima medija, u nezgodi koja se dogodila kod Prnjavora učestvovali su automobil i motocikl.

Zbog potpune blokade puta stvorene su kolone vozila prema Banjaluci. Pojedini vozači, u pokušaju da izbjegnu zastoj, počeli su da okreću svoje automobile i kreću se u suprotnom smjeru nazad prema Prnjavoru.

Očevici sa terena javljaju da se i teretna vozila, odnosno kamioni, pokušavaju vratiti u rikverc kako bi izašli iz blokade, što dodatno ugrožava bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Policijski uviđaj je u toku.

