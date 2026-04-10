Trebinjka povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi helikopterom prebačena u UKC Srpske

Djevojka iz Trebinja, koja je sinoć teško povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi kod ovog grada, prebačena je, nešto prije 14.00 časova, helikopterom u UKC Republike Srpske u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema riječima načelnice Odjeljenja za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" Tanje Novarlić, djevojci je polomljen treći lumbalni pršljen i zadobila je prelom desne ključne i grudne kosti.

S obzirom na težinu povreda, biće urađen hirurški zahvat, prenosi RTRS.

Podsjećamo, pet osoba je povrijeđeno kada su se sinoć direktno sudarila dva vozila u mjestu Gljiva na magistralnom putu Trebinje-Bileća.

Policija je izvršila uviđaj, a saobraćaj je bio obustavljen tri sata.