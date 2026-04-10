Detalji nesreće na putu Trebinje–Bileća: Među teško povrijeđenima troje Sarajlija i dvoje Trebinjaca

U saobraćajnom udesu u mjestu Gljiva kod Trebinja teško su povrijeđeni vozač i suvozač iz "audija", kao i vozač, suvozač i putnik u "renou megan", saopšteno je jutros iz Policijske uprave Trebinje.

U saobraćajnoj nezgodi, koja je prijavljena sinoć u 20.45 časova, teško su povrijeđeni V.K. i E.R iz "audija", kao i D.K, N.M. i B.K. iz "renoa".

Policija je izvršila uviđaj, a trebinjsko Okružno javno tužilaštvo izjasnilo se da je riječ o krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja, navodi se u saopštenju.

Iz trebinjske Bolnice Srni je sinoć potvrđeno da je petoro povrijeđenih u saobraćajnoj nezgodi na ulazu u Trebinje zbrinuto u ovoj zdravstvenoj ustanovi, a da je najteže povrijeđena djevojka iz Sarajeva.

Povrijeđene su još dvije osobe iz Sarajeva - mladić i njegova majka, kao i mladić i djevojka iz Trebinja.