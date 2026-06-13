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Avion sa 267 putnika udario u radarsku konstrukciju u Antaliji (Video)

Avion sa 267 putnika udario u radarsku konstrukciju u Antaliji (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Turski avion udario u radarsku konstrukciju pri slijetanju na aerodrom u Antaliji.

Turski avion udario u radarsku konstrukciju Izvor: X/nexta_tv/Printscreen

Avion sa čak 267 putnika udario je u radarsku konstrukciju na aerodromu u Antaliji u Turskoj nakon slijetanja, piše britanski "San". Zbog sudara letjelice sa radarskom konstrukcijom su se spustile maske za kiseonik kod svih putnika, a otvorile su se i pregrade za ručni prtljag koje se nalaze iznad glava putnika.

Povrijeđena je jedna osoba u sudaru, dok stradalih na svu sreću nema. Avion je prilično oštećen - desno krilo je dosta oštećeno, pojavila se i rupa na trupu letjelice.

Pogledajte fotografije sa mesta nesreće na aerodromu u Antaliji

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio i snimak sa mjesta nesreće. Vidi se avion koji se pomera nakon sudara sa radarskom konstrukcijom uz veliki broj policije i pripadnika Hitne pomoći.

"Poslije slijetanja nešto se odlomilo sa aviona. Jedna žena je bila vrlo histerična, oplata aviona je bila pocepana nakon sudara", rekla je jedna putnica.

Prema prvim informacijama, krilo aviona je zakačilo veliku metalnu antenu. Ona je potom pala na trup aviona "Boing".

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Turska avion Antalija

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