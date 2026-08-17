Iranski zvaničnik tvrdi da će u slučaju propasti diplomatskog rješenja Teheran eskalirati sukob

Visoki iranski zvaničnik upozorio je da će Iran pojačati tenzije u Ormuskom moreuzu i regionu ako diplomatski napori sa SAD-om propadnu.

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Iran bi mogao dodatno zaoštriti situaciju u Ormuskom moreuzu i širem regionu ukoliko diplomatski napori sa Sjedinjenim Američkim Državama ne dovedu do dogovora, rekao je za Rojters visoki iranski zvaničnik.

Prema njegovim riječima, takav razvoj događaja značio bi i promjenu iranske politike, koja bi se više oslanjala na ofanzivni nego na odbrambeni pristup.

„Pojačaćemo tenzije u Ormuskom moreuzu i širem regionu“, rekao je zvaničnik za Rojters, upozoravajući na moguće posljedice neuspjeha diplomatije između Teherana i Vašingtona.

U izjavi nisu navedeni detalji o tome na koje bi se konkretne poteze takva eskalacija odnosila.

Ormuski moreuz jedan je od najvažnijih pomorskih prolaza za transport energije u svijetu, zbog čega bi pogoršanje bezbjednosne situacije na tom području imalo širi geopolitički značaj.

Rok od 60 dana predviđen memorandumom o razumijevanju koji su SAD i Iran potpisali u junu istekao je u ponoć u nedjelju.

Dvije strane do tada nisu postigle konačan sporazum o okončanju rata, dok, prema sve većem broju pokazatelja, postoji mogućnost da je Teheran period pregovora iskoristio za pripreme za širi sukob.