U Doboju uhapšen Crnogorac: Pronađeni kokain i kilogram marihuane

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS lišili su slobode u Doboju državljanina Crne Gore V. B., za kojim je raspisana međunarodna Interpolova crvena potjernica na zahtjev Savezne Republike Njemačke.
Prilikom policijskih provjera utvrđeno je da se V. B. nalazi na Interpolovoj potjernici, nakon čega je, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju i u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Doboj, izvršen pretres stanova koje je koristio.
Tokom pretresa pronađeno je oko 1.000 grama marihuane, oko 100 grama kokaina, kao i približno 8.000 KM u gotovom novcu. Policija je pronašla i digitalne vage te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
O svim okolnostima obaviješten je dežurni sudija Suda BiH.
Nakon završene kriminalističke obrade, V. B. će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“, biti sproveden dežurnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju na dalje postupanje.
Krivično djelo koje se osumnjičenom stavlja na teret propisano je članom 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
(Mondo)