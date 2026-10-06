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U Doboju uhapšen Crnogorac: Pronađeni kokain i kilogram marihuane

U Doboju uhapšen Crnogorac: Pronađeni kokain i kilogram marihuane

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS lišili su slobode u Doboju državljanina Crne Gore V. B., za kojim je raspisana međunarodna Interpolova crvena potjernica na zahtjev Savezne Republike Njemačke.

Doboj: Uhapšen Crnogorac sa Interpolove potjernice Izvor: MUP RS

Prilikom policijskih provjera utvrđeno je da se V. B. nalazi na Interpolovoj potjernici, nakon čega je, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju i u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Doboj, izvršen pretres stanova koje je koristio.

Tokom pretresa pronađeno je oko 1.000 grama marihuane, oko 100 grama kokaina, kao i približno 8.000 KM u gotovom novcu. Policija je pronašla i digitalne vage te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

O svim okolnostima obaviješten je dežurni sudija Suda BiH.

Nakon završene kriminalističke obrade, V. B. će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“, biti sproveden dežurnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju na dalje postupanje.

Krivično djelo koje se osumnjičenom stavlja na teret propisano je članom 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

(Mondo)

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Doboj hapšenje

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