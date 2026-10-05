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Pretučen muškarac u ugostiteljskom objektu u Banjaluci, uhapšene dvije osobe

Pretučen muškarac u ugostiteljskom objektu u Banjaluci, uhapšene dvije osobe

Autor Dušan Volaš
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su A.Š. i S.N. iz ovog grada zbog sumnje da su u ugostiteljskom objektu fizički napali i povrijedili muškarca, saopšteno je iz banjalučke policije.

Pretučen muškarac u ugostiteljskom objektu u Banjaluci Izvor: Shutterstock

Kako se navodi u saopštenju, lica A.Š. i S.N. uhapšeni su juče zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo tjelesna povreda.

"Navedena lica sumnjiče se da su istog dana oko 03.00 časa u ugostiteljskom objektu u Banjaluci fizički napali muškarca koji je zadobio tjelesne povrede", pojašnjavaju iz Policijske uprave Banjaluka.

Povrijeđenom muškarcu ljekarska pomoć ukazana je na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, a o cijelom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Iz policije takođe ističu da su tokom jučerašnjeg dana, 4. oktobra, na području koje pokriva ova uprava evidentirana tri krivična djela i dva narušavanja javnog reda i mira. U istom periodu zabilježeno je deset saobraćajnih nezgoda u kojima su tri lica zadobila tjelesne povrede, kao i četiri požara.

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Tagovi

hapšenje Banjaluka nasilje

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