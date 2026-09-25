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Uhapšen Banjalučanin: Osumnjičen da je prevarom došao do 5.000 KM

Uhapšen Banjalučanin: Osumnjičen da je prevarom došao do 5.000 KM

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Banjalučka policija uhapsila je S. S. zbog sumnje da je počinio krivična djela prevara i pranje novca, nakon što je, prema navodima policije, jedno pravno lice doveo u zabludu i pribavio 5.000 KM.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Sumnja se da je osumnjičeni u junu 2026. godine, sa namjerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu pravno lice iz Banjaluke, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Na taj način je, kako se sumnja, naveo odgovorno lice da putem aplikacije mobilnog bankarstva izvrši uplatu 5.000 KM na njegov račun.

Nakon što je novac uplaćen, osumnjičeni ga je, prema navodima policije, zadržao i njime raspolagao u platnom prometu, zbog čega se sumnjiči i za krivično djelo pranje novca.

Po naredbama Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršeni su pretresi kuće, pomoćnih objekata i drugih pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni.

Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv S. S. biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka hapšenje prevara pranje novca

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