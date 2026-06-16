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Stručnjaci najavili teže uslove poslovanja i finansiranja: BiH ponovo na sivoj listi Manivala

Stručnjaci najavili teže uslove poslovanja i finansiranja: BiH ponovo na sivoj listi Manivala

Autor Dušan Volaš
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Bosna i Hercegovina je i zvanično završila na sivoj listi Manivala zbog neispunjenih obećanih reformi u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Rast prihoda u BiH: Prikupljeno skoro pet milijardi maraka Izvor: CBBIH

O ovoj odluci delegacija Ministarstva bezbjednosti BiH zvanično je obaviještena jutros u Parizu, tokom plenarnog sastanka FATF-a (Financial Action Task Force).

O statusu države obaviještene su i najviše bh. institucije, uključujući predsjedavajuću Savjeta ministara Borjanu Krišto. Kako bi se pokušao ublažiti ovaj status, u petak je održana hitna telefonska sjednica na kojoj je Krišto ovlaštena da u ime Savjeta ministara potpiše Pismo o političkoj opredijeljenosti. Time se BiH obavezala na prihvatanje i pravovremenu provedbu Akcijskog plana FATF-a, objavio je Raport.

Iako je situacija ozbiljna, BiH je dobila šansu da kroz ispunjavanje 13 konkretnih uslova (akcija) u naredne dvije godine popravi svoj status. Među ključnim zahtjevima nalaze se usvajanje izmjena Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom, te uspostavljanje registra stvarnih vlasnika, što je problem koji država godinama ne uspijeva riješiti.

Ulazak na sivu listu u praksi ne znači samo politički ili diplomatski neugodan status. Posljedice su vrlo konkretne i direktno se odražavaju na ekonomiju. Finansijske transakcije sa inostranstvom postaju sporije i skuplje, banke uvode dodatne kontrole, a strani investitori u pravilu povećavaju oprez ili odgađaju ulaganja. Stručnjaci upozoravaju da ovakav status povećava troškove zaduživanja države i privatnog sektora, dok građani i privreda u konačnici plaćaju cijenu kroz skuplje usluge i otežane međunarodne transfere.

Podsjećamo, BiH je posljednji put na sivoj listi Manivala bila 2015. godine, a izlazak sa nje trajao je pune tri godine, sve do 2018. godine.

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Tagovi

BiH pranje novca terorizam

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