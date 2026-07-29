Puhovac nakon sastanka sa distributerima: Stabilno tržište goriva u Srpskoj, cijene među najnižima u regionu

Snabdijevanje gorivom u Republici Srpskoj je stabilno i nema razloga za zabrinutost do kraja godine, zaključeno je na sastanku Ministarstva trgovine i predstavnika distributera.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Snabdijevanje naftom i naftnim derivatima u Republici Srpskoj je stabilno i nema razloga za zabrinutost kada je riječ o isporukama do kraja godine, zaključeno je na sastanku ministra trgovine i turizma Republike Srpske Neda Puhovca, glavnog republičkog tržišnog inspektora Vase Jankovića i predstavnika distributera i trgovaca gorivom.

Na sastanku je ocijenjeno da je tržište stabilno, a da na cijene goriva, osim kretanja cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, utiču i cijene gotovih naftnih derivata koje formiraju rafinerije, budući da distributeri u Republici Srpskoj nabavljaju gotove derivate.

Prema analizi tržišta, Republika Srpska trenutno ima najniže cijene goriva u regionu. Cijena dizela kreće se od 3,05 do 3,30 KM po litru, dok u pojedinim zemljama regiona dostiže i 3,74 KM.

Sagovornici su istakli da je saradnja institucija i privrede bila dobra, posebno tokom sprovođenja mjere povrata 0,10 KM po litru goriva za građane i privredu, u kojoj je učestvovala većina distributera.

Sa sastanka je poručeno da će Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Republička uprava za inspekcijske poslove nastaviti pojačane kontrole tržišta, s posebnim fokusom na poštovanje ograničenih marži, koje od 2021. godine iznose 0,06 KM po litru u veleprodaji i 0,25 KM po litru u maloprodaji.

Nadležne institucije najavile su da će i u narednom periodu pratiti stanje na domaćem i svjetskom tržištu i preduzimati mjere radi očuvanja stabilnog snabdijevanja i zaštite standarda građana.