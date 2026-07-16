Vlada Srbije smanjila akcize na derivate nafte za 20 odsto

Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte za dodatnih 20 odsto, s ciljem očuvanja stabilnog snabdijevanja i ublažavanja posljedica poremećaja na svjetskom tržištu energenata.

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Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom se akcize dodatno umanjuju za ukupno 20 odsto.

Ova mjera donijeta je kako bi se očuvala stabilnost snabdijevanja domaćeg tržišta i ublažile posljedice poremećaja na međunarodnom tržištu energenata i cijene nafte.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, privremeno smanjenje akciza predstavlja jednu od mera usmjerenih na zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima snabdijevanja.

Vlada navodi da je odluka donijeta kako bi se obezbijedilo uredno snabdijevanje naftnim derivatima i smanjio pritisak koji globalna kretanja na energetskom tržištu mogu imati na domaću privredu i građane.

Privremeno smanjenje akciza dio je paketa mjera kojima država nastoji da očuva stabilnost tržišta u uslovima povećane neizvjesnosti na međunarodnom tržištu nafte.

Za sada nisu saopšteni dodatni detalji o periodu važenja ove odluke niti kada će se smanjene akcize primenjivati u obračunu cijena goriva.

(Blic/MONDO)