Indija povećala udio biogoriva u benzinu: Vozači tvrde da trpe posledice

Odluka Indije da poveća udio biogoriva u benzinu izazvala je nezadovoljstvo među vozačima, koji tvrde da većina vozila na tamošnjim putevima nije prilagođena novoj mješavini goriva.

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Indija, najveće svjetsko tržište dvotočkaša i treće najveće tržište automobila, već godinama povećava udio etanola u benzinu kako bi smanjila zavisnost od uvozne nafte i emisiju štetnih gasova. Etanol se proizvodi od useva poput šećerne trske i kukuruza.

Od aprila ove godine gorivo E20, koje sadrži 20 odsto etanola, postalo je standard na svim benzinskim pumpama, zamenivši dosadašnji benzin sa 10 odsto etanola za koji je projektovana većina vozila.

Iako je moguće kupiti i običan benzin bez dodatog etanola, on je u pojedinim delovima zemlje i do 50 odsto skuplji, a mnogi vozači nisu ni upoznati da imaju tu mogućnost.

Vozači prijavljuju kvarove

Posljednjih mjeseci društvene mreže preplavljene su pritužbama vozača koji navode da su primijetili veću potrošnju goriva, slabije performanse motora i češće kvarove.

Zbog toga je prošle nedjelje u Nju Delhiju održan protest na kojem su učesnici optužili vlast da je bez konsultacija uvela E20 gorivo i povećala troškove održavanja vozila.

Vlada odbacuje optužbe

Vlada premijera Narendre Modija odbacila je ove tvrdnje, nazvavši ih "dezinformacijama sa društvenih mreža".

Nadležni ističu da je gorivo uvedeno tek nakon opsežnih testiranja i da nema dokaza da oštećuje motore.

Njihove tvrdnje podržalo je i šest najvećih proizvođača automobila u Indiji, koji navode da višegodišnja ispitivanja nisu pokazala široko rasprostranjena oštećenja vozila zbog korišćenja E20 goriva.

Međutim, proizvođači priznaju da novo gorivo smanjuje ekonomičnost vožnje za oko 3 do 3,5 odsto, dok pojedini stručnjaci procjenjuju da bi pad mogao da bude i između 4 i 12 odsto.

Većina vozila nije prilagođena

Prema procjenama stručnjaka, više od 75 odsto vozila u Indiji nije prilagođeno za korišćenje E20 goriva, zbog čega deo javnosti smatra da je prelazak na novu mješavinu sproveden prebrzo.

Stručnjaci upozoravaju da bi eventualne posljedice, poput korozije dijelova sistema za gorivo i ubrzanog habanja motora, mogle da se pojave tek nakon desetina hiljada pređenih kilometara, ali za sada ne postoje javno dostupne naučne studije koje bi nedvosmisleno potvrdile ili opovrgle te tvrdnje.

(BBC/Mondo)