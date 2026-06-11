Amerikanci napali još jedan indijski tanker

Američki vojni avion ispalio je dvije rakete na tanker "Džalvir" kod obale Omana.

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Američki avion ispalio je dvije rakete na mašinsku prostoriju tankera "Džalvir" kod obale Omana, potvrdila je Centralna komanda SAD.

U saopštenju se navodi da je tanker, koji je plovio pod zastavom Gvineje Bisao, prethodno više puta ignorisao uputstva američkih snaga. Centralna komanda je dodala da je brod pokušao da transportuje naftu iz Irana kroz Omanski zaliv.

Indijske vlasti ranije su objavle da je 20 članova posade bezbjedno evakuisano u saradnji sa Omanom nakon trećeg napada na tankere sa indijskim pomorcima ove sedmice.

Tri indijska mornara poginula su u jučerašnjem američkom napadu na tanker "Setebelo" kod Omana.

Portparol indijskog Ministarstva spoljnih poslova Randhir Džajsval rekao je novinarima da napadi moraju da prestanu.