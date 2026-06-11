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U sukob uvučena još jedna super sila? Amerikanci ubili tri indijska pomorca u napadu na tanker kod Ormuza

U sukob uvučena još jedna super sila? Amerikanci ubili tri indijska pomorca u napadu na tanker kod Ormuza

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Tri indijska mornara su poginula nakon što je američka vojska napala tanker kod obale Omana, potvrdio je indijski ministar brodarstva Sarbananda Sonoval.

Američki napad na tanker kod Irana: Poginula tri indijska mornara, 21 član posade spašen Izvor: Screenshot/CENTCOM

Indijski ministar za luke, brodarstvo i vodne puteve Sarbananda Sonoval potvrdio je smrt trojice indijskih državljana nakon incidenta na tankeru "Setebelo", koji je plovio pod zastavom Palaua.

Dan ranije indijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su tri člana posade nestala, dok je preostalih 21 mornar spašen. U zvaničnom saopštenju ministarstva nije bilo pomena američke vojske niti pomorske blokade.

Sonoval je prvobitno objavio saopštenje na društvenim mrežama, koje je kasnije obrisano, u kojem je naveo da su dva tijela pronađena, te da je potvrđena smrt trojice indijskih mornara.

"Duboko sam ožalošćen viješću o tragičnom incidentu na tankeru MT Setebelo. Ovo je ogroman gubitak za našu pomorsku porodicu. Vlada Indije čvrsto stoji uz ožalošćene porodice i posvećena je pružanju podrške njihovim najbližima", naveo je Sonoval.

On je dodao da je naložio hitnu repatrijaciju spašenih članova posade, kao i transport posmrtnih ostataka stradalih mornara u Indiju.

Prema navodima američke Centralne komande (CENTCOM), incident se dogodio kada je američki vojni avion ispalio "precizno vođenu municiju" u mašinsko odjeljenje tankera.

Američka vojska tvrdi da je brod prevozio iransku naftu i pokušao da probije američku pomorsku blokadu iranskih luka. Prema saopštenju CENTCOM-a, riječ je o osmom trgovačkom brodu koji su američke snage onesposobile u vodama oko Irana od uvođenja blokade.

Iz američke vojske navode da je posadi tankera prethodno upućeno zvanično upozorenje prije nego što je otvorena vatra na brod.

Nije poznato da li će biti pokrenuta međunarodna istraga o okolnostima incidenta, koji je dodatno pojačao tenzije u regionu Omanskog zaliva.

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Tagovi

Bliski istok Indija napad

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