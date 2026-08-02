logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesreća u Gacku: Prevrnuo se traktor i ubio čovjeka

Nesreća u Gacku: Prevrnuo se traktor i ubio čovjeka

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Jedna osoba poginula je u mjestu Ribari kod Gacka nakon prevrtanja traktora tokom šumskih radova. Policija i Tužilaštvo utvrđuju okolnosti nesreće.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jedna osoba poginula je u mjestu Ribari kod Gacka prilikom prevrtanja traktora tokom izvođenja šumskih radova.

Kako je potvrđeno Srni u Policijskoj upravi Trebinje, uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice Gacko po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Nesreća se dogodila juče u poslijepodnevnim časovima.

"Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ove nesreće", saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gacko traktor nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ