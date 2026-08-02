Nesreća u Gacku: Prevrnuo se traktor i ubio čovjeka

Jedna osoba poginula je u mjestu Ribari kod Gacka nakon prevrtanja traktora tokom šumskih radova. Policija i Tužilaštvo utvrđuju okolnosti nesreće.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jedna osoba poginula je u mjestu Ribari kod Gacka prilikom prevrtanja traktora tokom izvođenja šumskih radova.

Kako je potvrđeno Srni u Policijskoj upravi Trebinje, uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice Gacko po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Nesreća se dogodila juče u poslijepodnevnim časovima.

"Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ove nesreće", saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.