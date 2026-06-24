Nesreća na Lisini: Šipovljanin poginuo prilikom prevrtanja traktora

A.K. iz Šipova poginuo je prilikom prevrtanja traktora tokom sječe stabala na planini Lisini, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Policijskoj stanici Šipovo slučaj je prijavljen juče u 15.25 časova, a uviđaj su izvršili polijski službenici uz saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Dežurni tužilac je naložio da se preduzmu sve mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, a obaviješten je i dežurni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove.