Italijan motociklom sletio sa puta kod Šipova, prebačen u bolnicu

Italijan motociklom sletio sa puta kod Šipova, prebačen u bolnicu

Autor Nikolina Damjanić
0

Državljanin Italije inicijala L.C. povrijeđen je kada je motociklom sletio sa šumskog puta na lokalitetu Crni Vrh u mjestu Lipovača kod Šipova, nakon čega je upućen na liječenje u Kantonalnu bolnicu Livno.

Italijan sletio kod Šipova

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Šipovo, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Na području u operativnoj nadležnosti ove uprave u protekla 24 časa nije bilo evidentiranih krivičnih djela, kao ni narušavanja javnog reda i mira.

(Srna/MONDO)

Šipovo

