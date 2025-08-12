Italijan motociklom sletio sa puta kod Šipova, prebačen u bolnicu

Državljanin Italije inicijala L.C. povrijeđen je kada je motociklom sletio sa šumskog puta na lokalitetu Crni Vrh u mjestu Lipovača kod Šipova, nakon čega je upućen na liječenje u Kantonalnu bolnicu Livno.
Saobraćajna nezgoda dogodila se juče, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Šipovo, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.
Na području u operativnoj nadležnosti ove uprave u protekla 24 časa nije bilo evidentiranih krivičnih djela, kao ni narušavanja javnog reda i mira.
(Srna/MONDO)