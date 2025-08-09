Više od puta: Šipovljani biciklima krenuli do Ostroga

Šipovljani Lazar Kalkan i Boško Gajić krenuli su rano jutros biciklima na hodočašće do manastira Ostrog.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Lazareva majka Nataša Kalkan rekla je Srni da su na put krenuli sa blagoslovom sveštenika Dragana Škalonje, a sa željom da budu primjer sugrađanima, kako bi ovakvo hodočašće postalo tradicija.

"U povratku sa Ostroga planiraju da obiđu manastire u Trebinju, Tvrdoš, Hercegovačku Gračanicu, Petropavlov manastir, a nakon toga i selo Mrkonjići, rodno mjesto Svetog Vasilija Ostroškog", navela je Kalkanova.