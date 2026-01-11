logo
Maduro se oglasio iz zatvorske ćelije: "Mi smo borci"

Maduro se oglasio iz zatvorske ćelije: "Mi smo borci"

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro poručio je iz zatvorske ćelije u Sjedinjenim Državama da su on i njegova supruga dobro i da su borci, saopštio je njegov sin Nikolas Maduro Gera.

Maduro se oglasio iz zatvora Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

"Dobro smo. Mi smo borci. Ne budite tužni", prenio je Nikolas Maduro Gera riječi svog oca na video-snimku koji je objavila vladajuća Ujedinjena socijalistička stranka Venecuele, prenosi "Figaro".

Nikolas Maduro i Silija Flores izvedeni su 3. januara iz Venecuele u vojnoj operaciji specijalnih američkih snaga, nakon čega su uhapšeni i smješteni u pritvorsku jedinicu u NJujorku.

Njima je 5. januara počelo suđenje po optužbama za učešće u nelegalnoj trgovini drogom i oružjem, na kojem su se oboje izjasnili da nisu krivi.

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez rekla je da se "neće smiriti nijednog minuta dok ne vrate predsjednika", kao i da će ga "spasiti".

Američki predsjednik Donald Tramp je nakon zarobljavanja Madura izjavio da je otkazao novi američki napad na Venecuelu zbog saradnje Karakasa, kao i da Vašington namjerava da diktira sve odluke.

Predstavnici vlasti Venecuele su naveli da zemlja nije podređena ni pokorna Vašingtonu.

Tagovi

Nikolas Maduro Venecuela zatvor

Još iz INFO

