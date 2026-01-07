Maduro isporučio Švajcarskoj zlato vrijedno 5,2 milijarde dolara: Hapšenje predsjednika otvorilo Pandorinu kutiju

Venecuela je tokom prvih godina vlasti svrgnutog predsjednika Nikolasa Madura prebacila u Švajcarsku zlato vrijedno gotovo 5,2 milijarde dolara, pokazuju carinski podaci.

Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Venecuela je tokom prvih godina mandata svrgnutog predsjednika Nicolasa Madura prebacila u Švajcarsku zlato vrijedno gotovo 5,2 milijarde dolara, pokazuju carinski podaci. Zlato potiče iz centralne banke Venecuele, saopštila je švajcarska televizija SRF, u vrijeme kada je vlada prodavala zlato.

Podaci carine su pokazali da od 2017. godine, kada su uvedene sankcije EU, pa sve do 2025. godine nije bilo izvoza zlata iz Venecuele u Švajcarsku.

Madura su uhapsile američke specijalne snage u raciji u Karakasu 3. januara i suočava se sa optužbama na sudu u Njujorku, uključujući trgovinu drogom i narkoterorizam.

Švajcarska je u ponedjeljak naredila zamrzavanje imovine koju posjeduju Maduro i njegovih 36 saradnika, ali nije pružila nikakve informacije o mogućoj vrijednosti ili izvoru sredstava. Nije poznato da li postoji bilo kakva veza između takve imovine i zlata prebačenog iz centralne banke.

Zlato iz rezervi Venecuele vjerovatno je prebačeno u Švajcarsku radi obrade, sertifikacije i daljeg transporta, izvijestio je SRF. Švajcarska je jedan od najvećih svjetskih centara za rafiniranje zlata, a zemlja ima pet glavnih rafinerija.

Centralna banka Venecuele prodala je svoje zlatne rezerve kako bi podržala ekonomiju zemlje i prikupila čvrstu valutu uprkos američkim sankcijama.

"Venecuelanska centralna banka je od 2012. do 2016. godine sprovela veliku prodaju obveznica zbog nužde. Mnogo toga je svakako stiglo u Švajcarsku", rekla je Rona O’Konel, tržišna analitičarka u kompaniji StoneX.

Izvoz zlata u Švajcarsku pao je na nulu 2017. godine kada je Evropska unija sankcionisala razne venecuelanske zvaničnike optužene za kršenje ljudskih prava ili podrivanje demokratije. Švajcarska je usvojila sankcije EU početkom 2018. godine. Sankcije nisu uključivale opšti švajcarski embargo na uvoz zlata iz Venecuele.