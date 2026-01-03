Nikolas Maduro uhapšen na spavanju: On i supruga izvučeni iz kreveta

Američka televizija "CNN" javila je da su predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni u njihovoj spavaćoj sobi.

Izvor: Profimedia

Pozivajući se na dva neimenovana izvora, televizija navodi da su "oni uhvaćeni na spavanju".

Hapšenje se dogodilo u toku noći, bez prethodnog upozorenja, a akciju je izvela elitna jedinica američke vojske Delta Force.

Prema riječima lidera vladajuće stranke zemlje, Nahuma Fernandeza, predsjednik i njegova supruga bili su u svojoj kući u vojnoj bazi kada su oteti.

On je za AP rekao da je tamo izvedena otmica predsjednika i prve dame zemlje.

(Srna)