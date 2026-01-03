"Maduru je ponuđeno više opcija, shvatio je da se Tramp ne šali": Američki potpredsjednik o hapšenju

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da je Donald Tramp, prije rušenja režima Nikolasa Madura i njegovog hapšenja, ponudio više opcija za mirno rješenje, ali da ih je venecuelanski predsjednik odbio.

Vance je rekao da je Tramp "ponudio više izlaznih opcija" Maduru prije nego što su američke snage u subotu izvele operaciju u kojoj je predsjednik Venezuele uhapšen i prebačen u američki pritvor.

"Predsjednik je ponudio više izlaznih opcija, ali je tokom cijelog procesa bio vrlo jasan: krijumčarenje droge mora prestati, a ukradena nafta mora biti vraćena Sjedinjenim Državama", rekao je Vance.

"Maduro je shvatio da Tramp misli ozbiljno"

Dodao je da je Maduro sada "najnovija osoba koja je naučila da predsjednik Tramp misli ozbiljno kada govori". Vance je pritom pohvalio američke vojne snage koje su učestvovale u operaciji.

"Svaka čast našim hrabrim specijalnim operaterima koji su izveli zaista impresivnu operaciju", rekao je, prenosi Index.

Izjava američkog potpredsjednika dolazi nakon pada Madurovog režima, u trenutku kada Vašington tvrdi da je predsjednik Venecuele u američkom pritvoru i da će mu se suditi po krivičnim optužbama, uključujući one povezane sa međunarodnim krijumčarenjem droge. Madurov režim je te optužbe stalno opovrgavao i tvrdio da se iza svega krije američki interes za otimačinu nafte.

