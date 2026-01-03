Ministar odbrane Venecuele: "Neće nas slomiti, neprijatelj izaziva paniku, ali nećemo podleći"

Ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez istakao je da su suočeni sa "najgorom agresijom" ikada usmjerenom protiv Venecuele.

Izvor: lucky_pics/Shutterstock

Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino Lopez objavio je na društvenim mrežama da je vojska raspoređena širom zemlje, nakon što su Sjedinjene Države udarile na Venecuelu.

Padrino Lopez je pozvao na jedinstveni front otpora suočen sa, kako je rekao, "najgorom agresijom" ikada usmjerenom protiv Venecuele. Naveo je da će sve oružane snage biti raspoređene prema "naredbama Madura". Nije se osvrnuo na navode da je predsjednik Nikolas Maduro zarobljen.

"Napali su nas, ali nas neće slomiti. Formiraćemo neuništivi zid otpora. Naš poziv je mir, ali naše nasleđe je borba za slobodu. Ne smijemo podleći panici koju neprijatelj pokušava da izazove", napomenuo je ministar odbrane, prensoi Index.

Pozvao je građane na smirenost i jedinstvo te upozorio na opasnost od anarhije i nereda, poručivši.

Padrino Lopez je takođe izjavio da vlada prikuplja informacije o poginulima i povrijeđenima, te je tvrdio da su američki udari pogodili civilna područja. Naglasio je i da će se Venecuela "suprotstaviti" prisustvu stranih vojnih snaga na svom teritoriju.