Svjedočenje radnika UIO pred komisijom: “Kamioni robe prolaze bez kontrole”

Pred Komisijom za borbu protiv korupcije Parlamenta Bosne i Hercegovine održava se javno saslušanje predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Mnoga obraćanja uposlenih otkrila su koruptivne aktivnosti u UIO, a među prijaviteljima korupcije bio je i radnik Dragoslav Stjepanović koji je iznio niz šokantnih detalja koji ukazuju na velike pritiske, ali i prijetnje koje su mu upućene jer nije pristajao na koruptivne aktivnosti.

Stjepanović je na početku obraćanja prvo pojasnio poredak u UIO koji je uslijedio nakon što je na njeno čelo došao Zoran Tegeltija.

"Dolaskom Zorana Tegeltije na mjesto direktora UIO ja sam radio kao vođa smjene na graničnom prijelazu Gradiška. On je po dolasku imenovao Miroslava Radanovića na mjesto vođe referata GP Gradiška, ostavio je Radovana Đurića na mjesto šefa carinske ispostave Gradiška i imenovao je svog kuma Gorana Marinkovića na mjesto odsjeka za carinske poslove regionalnog centra Banjaluka", naveo je Stjepanović, a prenosi N1.

Dalje je naveo da ga je u prvim radnim danima Miroslav Radanović, šef carinske ispostave Gradiška pozvao na kafu na kojoj mu je kazao kako da postupa na svom radnom mjestu.

"Saopštava mi da svaku smjenu moram pustiti nekoliko kamionskih pošiljki preko graničnog prijelaza Gradiška. Radi se o rabljenoj robi (tekstilu), bijeloj tehnici, Milka čokoladi i Nutella proizvodima. Naravno poslije tog nekog uslova što je on meni postavio ja sam odbio to uraditi, nisam pristao na te nezakonite radnje gdje sam mu odmah na tom prvom sastanku rekao da ja nisam spreman raditi te koruptivne radnje na GP Gradiška. Nakon toga mi je zaprijetio da ću biti suspendovan i da će se protiv mene pokrenuti nekoliko disciplinskih postupaka i da ću biti premješten na drugo radno mjesto", kazao je Stjepanović.

Nakon što je odbio učestvovati u koruptivnim aktivnostima Stjepanović je dobio rješenje o premještaju, a uslijedila su i zlostavljanja.

"Gdje i dan danas radim, a to je u carinskom skladištu u Banjaluci, degradiran sam dvije pozicije. Nakon tog degradiranja u gradu sam sreo Gorana Marinkovića sa njegova dva sina i pitao ga u čemu je problem nakon čega me je on udario nogom u predjelu stomaka, njegova dva sina su izvadili boksere i nanijeli mi teške tjelesne povrede gdje sam završio u bolnici. Nakon toga su mi napakovali dvije disciplinske prijave, a kada sam izašao iz bolnice napakovali su mi i zatvor. Policijski službenici su me nezakonito priveli i određen mi je pritvor mjesec dana. Nakon mjesec sam se vratio na svoje radno mjesto u skladište Banjaluka, a i dan danas dobijam prijetnje od Gorana Marinkovića da ću biti suspendovan i da će mi pokrenuti treću disciplinsku prijavu i da ću dobiti otkaz", naglasio je Stjepanović.

Nakon takvog postupanja nadređenih Stjepanović je cijeli slučaj prijavio policijskoj stanici u Gradišci, ali i u Banjaluci, međutim, taj potez je dodatno sve za njega otežao.

"Nakon prijave u tim policijskim stanicama su napravili kompletno drugačiji izvještaj na moje date izjave povodom tog privođenja. Ovom prilikom poručujem svim policijskim agencijama da se pozabave ovim pitanjem, da se pozabave graničnim prijelazima i carinskim ispostavama, da dođu i uvjere se na terenu šta carinske ispostave puštaju na prijelazima i koju količinu robe. Radi se o velikom iznosu novca kojeg oni isisavaju za nešto. Meni su nudili velike svote novca Miroslava Radanovića i Radovana Đurića, a za Gorana Marinkovića najviše, ali ja nisam pristao ni na kakve koruptivne aktivnosti i zato se sad nalazim na ovim pozicijama i dobijam prijetnje svaki dan da ću ostati bez posla i da ne smijem pričati šta se radi i šta se radilo", poručio je na kraju Stjepanović.

Podsjetimo da je do ovog saslušanja došlo nakon što je Sindikat državnih službenika i zaposlenika UIO BiH zatražio od Komisije za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine BiH javnu raspravu i saslušanje o aferi "Pandora", kao i donošenje zaključaka kojima se traži poništavanje odluke o obustavi istrage i ponovno otvaranje predmeta protiv više od 50 osumnjičenih za carinske malverzacije i krijumčarenje robe iz Kine i Turske. Bila je to afera "teška" dvije milijarde KM.

Osim današnjeg, saslušanje je najavljeno i za 17. mart.