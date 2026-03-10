Tramp mijenja politiku: Ublažava sankcije Rusiji zbog naftne krize?

Tramp razmatra ublažavanje sankcija Rusiji kako bi obuzdao rast cijena nafte usljed sukoba sa Iranom. Ove mjere mogu uticati na globalno tržište.

Izvor: Shutterstock/Luca Perra/lev radin/Pelagija

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra niz mjera kako bi obuzdao rast globalnih cijena nafte usred eskalacije sukoba sa Iranom, uključujući ublažavanje sankcija Rusiji i moguće puštanje nafte iz američkih strateških rezervi.

Bijela kuća traži način da obuzda rast cena

Predsjednik Tramp razmatra ublažavanje sankcija ruskom naftnom sektoru i oslobađanje nafte iz hitnih strateških rezervi kao dio paketa mjera za suzbijanje naglog rasta globalnih cijena nafte, prenose izvori upoznati sa razgovorima u Bijeloj kući.

Ove rasprave odražavaju zabrinutost američke administracije zbog skoka cijena energenata, koji je uslijedio nakon više od nedjelju dana američkih i izraelskih napada na Iran. U Bijeloj kućistrahuju da bi rast cijena goriva mogao negativno da utiče na američke kompanije i potrošače pred novembarske izbore za Kongres, na kojima republikanci nastoje da zadrže većinu.

Izvor: Andrea Izzotti/Shutterstock

Tramp: Sankcije nekim zemljama biće privremeno ukinute

Tramp je u ponedjeljak novinarima na Floridi rekao da njegova administracija razmatra ukidanje sankcija određenim zemljama kako bi se stabilizovalo tržište nafte, ali nije iznio dodatne detalje.

"Imamo sankcije prema nekim zemljama. Te sankcije ćemo ukloniti dok se situacija u moreuzu ne stabilizuje", rekao je Tramp.

Ublažavanje sankcija Rusiji moglo bi da poveća globalnu ponudu nafte u trenutku kada su isporuke sa Bliskog istoka ozbiljno poremećene zbog širenja sukoba sa Iranom. Međutim, takav potez mogao bi da zakomplikuje američke napore da Moskvu liše prihoda koji finansiraju rat u Ukrajini.

Tramp je kasnije na konferenciji za novinare rekao i da je imao „veoma dobar razgovor“ sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini.

Izvor: YouTube/ET Now

Ormuski moreuz ključni problem

Analitičari i predstavnici naftne industrije upozoravaju da Bijela kuća ima veoma ograničene mogućnosti da brzo obori cijene nafte, osim ukoliko se ne obnovi bezbjedan prolazak tankera kroz Ormuski moreuz - uski morski prolaz između Irana i Omana kojim prolazi oko petine svjetske nafte.

Plan Bijele kuće da obezbijedi pomorske pratnje i osiguranje za tankere koji prolaze tim moreuzom za sada nije doveo do značajnijeg povećanja broja brodova koji prolaze tom rutom.

"Problem je što se dostupne opcije kreću od simboličnih do veoma rizičnih", rekao je jedan od izvora uključenih u razgovore sa administracijom.

Moguće dodatne mjere

Rast cijena energenata dolazi u politički osjetljivom trenutku za Trampa, koji je niske cijene goriva postavio kao ključni dio svoje ekonomske politike. Dugotrajan rast cijena nafte i benzina mogao bi da utiče na širu ekonomiju, podižući troškove transporta i potrošačkih proizvoda.

Prema navodima izvora, ublažavanje sankcija Rusiji moglo bi da podrazumijeva široke mjere ili ciljane izuzetke koji bi određenim državama omogućili kupovinu ruske nafte bez straha od američkih kazni.

Sjedinjene Američke Države su već prošle nedjelje odobrile privremeno izuzeće Indiji, omogućivši joj da kupuje određene količine ruske nafte kako bi nadoknadila gubitke u snabdijevanju sa Bliskog istoka.

Istovremeno, američki zvaničnici razgovaraju sa partnerima iz Grupe sedam najrazvijenijih ekonomija o mogućem zajedničkom oslobađanju nafte iz strateških rezervi.

Američki ministar energetike Kris Rajt potvrdio je da Vašington razmatra koordinisanu prodaju nafte iz američkih strateških rezervi, ali je naglasio da konačna odluka još nije donesena. Dodao je i da SAD ne razmatraju ograničavanje izvoza američke energije kao način kontrole cijena.

Tramp: "Mala cijena za Ameriku"

Među mjerama koje su na stolu nalaze se i intervencije na tržištu naftnih fjučersa, privremeno ukidanje pojedinih federalnih poreza, kao i suspenzija pojedinih odredbi takozvanog Džounsovog zakona, koji propisuje da se domaće gorivo transportuje isključivo brodovima pod američkom zastavom.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social u nedjelju umanjio značaj rasta cijena nafte, navodeći da je poskupljenje privremeno i da je to "veoma mala cijena koju Amerika treba da plati".

U ponedjeljak je dodao da očekuje da će dugoročni efekat rata sa Iranom zapravo biti niže cijene za američke potrošače.

Globalne cijene sirove nafte dostigle su nivoe kakvi nisu viđeni od sredine 2022. godine i u ponedjeljak su nakratko dostigle 119 dolara po barelu. Poskupljenje benzina i drugih goriva uslijedilo je nakon početka američkih i izraelskih napada na Iran 28. februara.

Bijela kuća je prošle nedelje zatražila od federalnih agencija da pripreme prijedloge mjera koje bi mogle da ublaže pritisak na cijene nafte i goriva.

U tim razgovorima učestvuju i visoki zvaničnici Bijele kuće, uključujući šeficu kabineta Sjuzi Vajls i glavnog savetnika Stivena Milera.

(Reuters/Mondo)