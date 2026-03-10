Folksvagen najavio masovne otkaze: Razlog je najniži profit u posljednjih 10 godina

Ukupno gledano, planirano je da se do 2030. godine u okviru Folksvagen grupe u Njemačkoj ukine oko 50.000 radnih mjesta.

Izvor: Shutterstock

Njemačka kompanija Folksvagen saopštila je da planira da do 2030. godine ukine oko 50.000 radnih mjesta u Njemačkoj, nakon što je njen profit pao na najniži nivo od 2016. godine.

Izvršni direktor kompanije, Oliver Blume, rekao je akcionarima da će se smanjenje broja zaposlenih odnositi na Njemačku i obuhvatiti čitavu grupaciju, uključujući brendove Audi i Porše.

Najveći evropski proizvođač automobila naveo je da je neto dobit poslije oporezivanja u 2025. godini pala za oko 44 odsto. Kompanija ističe da su na pad profita uticali američki uvozni carinski nameti, snažna konkurencija iz Kine, kao i visoki troškovi restrukturiranja zbog prelaska na proizvodnju električnih vozila.

Iako firma očekuje oporavak tokom naredne godine, njen finansijski direktor upozorio je da će kompanija morati da se snažno fokusira na smanjenje troškova.

"Ukupno gledano, planirano je da se do 2030. godine u okviru Folksvagen grupe u Njemačkoj ukine oko 50.000 radnih mjesta", naveo je Blume u pismu akcionarima objavljenom u godišnjem izvještaju kompanije.

On je dodao da kompanija danas posluje u "suštinski drugačijem okruženju".

Već su ranije najavljena otpuštanja

Grupa je već postigla dogovor sa sindikatima o smanjenju više od 35.000 radnih mjesta širom Njemačke, koje bi trebalo da bude sprovedeno na "društveno odgovoran način" do 2030. godine, kako bi se ostvarile uštede od oko 15 milijardi evra.

Folksvagen, zajedno sa drugim njemačkim proizvođačima automobila, teško je pogođen padom potražnje za svojim vozilima u Kini, koja je ranije bila jedno od najprofitabilnijih tržišta. Istovremeno, kineski brendovi sve snažnije ulaze na evropsko tržište, čime dodatno povećavaju konkurenciju.

Situaciju je dodatno otežala odluka američkog predsjednika Donalda Trampa da uvede carine od 25 odsto na uvoz automobila.

Prema godišnjim finansijskim rezultatima kompanije Folksvagen, neto profit poslije oporezivanja pao je prošle godine sa 12,4 milijarde evra na 6,9 milijardi evra.

Za 2026. godinu kompanija očekuje operativnu profitnu maržu između četiri i 5,5 odsto, što bi potencijalno moglo biti čak niže od ovogodišnjih 4,6 procenata.

Finansijski direktor kompanije, Arno Antlitz, upozorio je da trenutna profitna marža "dugoročno nije dovoljna" i naglasio da su dodatne mjere smanjenja troškova neophodne.

"To možemo postići samo ako nastavimo da odlučno smanjujemo troškove. Na to ćemo se fokusirati u narednim mjesecima", rekao je Antlitz.

(EUpravo zato)